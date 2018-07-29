الآراء الرسمية في زواج الأميرة ديانا والأمير تشارلز هل يتم الكشف عنها؟

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حجبت الإدارات الحكومية في بريطانيا إصدار حوالى 6000 وثيقة تم إيداعها في الأرشيف الوطني، والتي تحتوي على أحداث جدلية مثل الآراء الرسمية في زواج الأمير تشارلز من الأميرة ديانا والذي إنتهى بالطلاق.

وتواجه الحكومة البريطانية إنتقادات لعدم رغبتها في الإفراج عن الوثائق التي من المفترض أنها رفعت عنها السرية بموجب قانون، لكن الحكومة تخشى أن تسبب هذه الوثائق جدلا كبيرا.

وبموجب قانون "قاعدة العشرين عاماً"، فالوثائق التي يمر عليها 20 عاما تصبح متاحة لعامة الشعب، إلا إذا طلبت الحكومة إستمرار فرض السرية على الملفات إذا كانت تمس بالدفاع أو بالأمن أو تسيء إلى العلاقات الخارجية.

المصدر: الفن