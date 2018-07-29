قتلى في زلزال قوي ضرب جزيرة إندونيسية

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قالت وكالة التخفيف من أثر الكوارث في إندونيسيا، إن زلزالا قويا بلغت شدته 6.4 درجة هز جزيرة لومبوك السياحية الأحد، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وتضرر مباني عديدة.

وهز الزلزال جزيرة لومبوك في الصباح الباكر، وأصيب 12 شخصا، وفر كثيرون إلى الحقول المكشوفة بعيدا عن المباني المنهارة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال كان على بعد 50 كيلومترا شمال شرقي مدينة ماتارام على الطرف الشمالي من جزيرة لومبوك.

ونشر سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم وكالة التخفيف من أثر الكوارث صورا لأسقف وجدران منازل منهارة.

وقال: "الناس يتجمعون في الشوارع وفي الحقول لتجنب المباني المنهارة... التركيز الرئيسي الآن على الإجلاء والإنقاذ. ما زال بعض المصابين يتلقون العلاج في العيادات".

وأشارت الوكالة إلى أنها سجلت نحو 43 هزة بعد الزلزال الأول الذي بلغت قوته 6.4 درجة، وسجلت أقوى هزة ارتدادية 5.7 درجة.

وشعر السكان بالزلزال في جزيرة بالي المجاورة وهي الوجهة السياحية الأولى في إندونيسيا.