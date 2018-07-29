مطار ميونيخ ألغى مئتي رحلة بعد اختراق أمني...أنثوي

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أعلنت السلطات الألمانية، أنّ “مطار ميونيخ ألغى نحو مئتي رحلة، كما تمّ إخلاء محطتي ركاب بعد دخول امرأة منطقة محظورة”.



وأوضح المتحدث بإسم الشرطة الألمانية لوكالة “دي بي ايه” الألمانية، أنّ “المرأة تمكّنت من دخول منطقة محظورة في المحطة الرقم 2 من دون الخضوع للتفتيش واختفت لساعات، قبل أن يتمّ التعرّف على هويتها”، مبيّنًا أنه “تمّ تفتيش المحطة من دون العثور على ما يثير الشبهات”.



وقد اضطرّت إدارة المطار إلى إجلاء آلاف الأشخاص من المطار الّذي يشهد في نهاية الأسبوع حركة نشطة للمسافرين، كذلك تمّ تأخير مواعيد ستين رحلة.