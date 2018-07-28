ماذا يأكل بوتين وترامب وغيرهما من الرؤساء..؟

A + A -

كشف كبير الطهاة السابق في قصر باكنغهام دارين ماكغريدي، في وقت سابق، عن الأطباق المفضلة للملكة إليزابيث الثانية. وأشار إلى أن الملكة لا تمنع تقديم الأطباق، التي تحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات، مثل المعكرونة والبطاطا والأرز وغيره، إضافة إلى حظر استخدام الثوم في الطعام، لتجنب رائحة الفم الكريهة. ويتناول هذه المقال قوائم طعام رؤساء وزعماء آخرين.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

يبدأ صباح الرئيس بمراجعة الوثائق وتوقيع الأوراق. ويتجه بعد ذلك بوتين إلى صالة الرياضة والمسبح، ومن ثم يتناول وجبة طعام خفيفة.

ومن الجدير بالذكر أن إفطار بوتين متواضع جدا ويتألف عادة من العصيدة والجبن وكأسا من بيض السمان النيء. وتحتوي ثلاجة الرئيس بشكل أساسي على الحليب واللبن والعصير والكتشب.

لكن زوجة الرئيس السابقة لودميلا بوتينا أكدت في كتابها بعنوان "فلاديمير بوتين. الطريق إلى السلطة" أن إرضاء الرئيس في الطعام صعب جدا، ويمكنه رفض كل الوجبة بسبب طبق واحد لم يعجبه.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كشفت كبيرة طهاة البيت الأبيض كريستيتا كاميرفورد أن الرئيس الأمريكي الحالي لا يتجنب أطعمة الوجبات السريعة، مثل البرغر والبطاطا المقلية. وعلاوة على ذلك، يطلب من الطهاة إعداد الطعام بطريقة مطاعم الوجبات السريعة نفسها، مثل فطائر التفاح المقلية والبرغر.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

يعشق زعيم كوريا الشمالية تناول جبن "إيمنتال"، حتى أن إدمانه عليه أدى إلى زيادة وزنه وتدهور صحته.

ويمكن وصف ذوق كيم جونغ أون بالرائع، فقد اعترف كبير طهاة عائلة كيم، كينجي موجيموتو، أن الزعيم الكوري الشمالي يعشق الأطباق من زعانف أسماك القرش.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

لا تخفي ميركل أذواقها في الأطباق، وتفضل تناول حساء البطاطا والحساء مع كرات اللحم. وعلاوة على ذلك، تمارس المستشارة الطهي في وقت فراغها وتعد وجبتها المفضلة من حساء البطاطا وشنيتزل والسمك. وتحتوي مائدتها في الأعياد على سلطة البطاطا والأوز المشوي.

وأشار كبير طهاة ميركل إلى أن المستشارة الألمانية تحب نتاول مختلف أنواع الجبن، أما من المشروبات الكحولية، فتفضل النبيذ.