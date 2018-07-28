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مذكرة اعتقال بحق رئيس اسبق

28
JULY
2018
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أصدرت محكمة أرمينية الجمعة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأسبق للبلاد روبرت كوتشاريان بتهمة "الإطاحة بالنظام الدستوري" عبر تزوير الانتخابات الرئاسية قبل 10 سنوات لمصلحة أحد حلفائه.
 
واستنكر كوتشاريان البالغ 63 عاما هذه الاتهامات واعتبرها "زائفة وموجهة سياسيا".
 
وقال لقناة يركير ميديا التلفزيونية "سأذهب إلى السجن وسأحارب حتى النهاية...أنا واثق أنني سأنتصر في النهاية لأن القضية الجنائية مفبركة بالكامل".
 
ويواجه كوتشاريان حكما بالسجن 15 عاما حال إدانته بتزوير انتخابات عام 2008 لمصلحة حليفه السياسي سيرج سركيسيان، خاصة وأن المحققين اعتبروا أن هذا التزوير يرقى إلى انقلاب.
 
ونظم مناصرو مرشح المعارضة الخاسر ليفون تير-بتروسيان حينذاك تظاهرات تحولت إلى مواجهات عنيفة مع شرطة مكافحة الشغب قتل خلالها  اثنان من ضباط الشرطة وثمانية متظاهرين.
 
واعتقل نيكول باشينيان عام 2009 لاتهامه بتنظيم التظاهرات وحكم عليه بالسجن 7 سنوات قبل الإفراج عنه في عفو عام سنة 2011.
 
وقاد سركيسان البلاد حتى نيسان/أبريل من ذاك العام حين أجبر على الاستقالة بسبب تظاهرات حاشدة ضد حكمه.
 
وانتخب باشينيان الذي قاد التظاهرات رئيسا للوزراء في أيار/مايو، وأطلق حملة ضد الفساد طالت النخبة السابقة.
 
وكوتشاريان هو الرئيس الثاني لأرمينيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وحكم البلاد بين عامي 1998 و2008.
 
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