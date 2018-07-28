living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"شيطان تسمانيا" يستعر وفرار ٣٧ ألف شخص من كاليفورنيا

28
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال مسؤولون في ولاية كاليفورنيا الأميركية إن حريق غابات يستعر في شمال الولاية قتل رجل إطفاء ثانيا في حين دفعت الرياح ألسنة اللهب إلى مدينة ريدينغ لتجبر السلطات على عملية إجلاء جماعية مع تعرض نحو خمسة آلاف منزل وشركة للخطر.
 
وأضاف المسؤولون أن حريق (كار فاير) الذي يستعر في منطقة شاستا ترينيتي تحول مساء أمس إلى عاصفة نارية عبرت نهر سكرامنتو إلى الجانب الغربي من ريدينغ التي يسكنها نحو 90 ألف شخص مما دفع السكان للفرار بحياتهم.
 
وقال سكوت مكلين المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن رياحا عاتية الليلة الماضية حولت الحريق إلى عواصف نارية اقتلعت الأشجار وأطاحت بالبنايات.
 
وأضاف أن مثل تلك الحرائق التي تتحول إلى عواصف نارية باتت أكثر شيوعا، حيث تفشل الحواجز الطبيعية مثل الأنهار والطرق السريعة في وقف تقدمها.
 
وذكر أن نحو 37 ألف شخص لا يزالون يخضعون لأوامر بالإجلاء اليوم الجمعة مع استمرار استعار النيران في مناطق بغرب المدينة.
 
وقال المسؤولون إن الحريق تسبب حتى الآن في تدمير 65 منشأة وألحق أضرارا بنحو 55 ويهدد خمسة آلاف منشأة أخرى.
 
وذكر المسؤولون في كاليفورنيا أن رقعة الحريق اتسعت بنسبة 60 بالمئة تقريبا خلال الليل حيث أتى على 44450 فدانا مشيرين إلى أن عملية احتواء الحريق لم تتعد نسبة ثلاثة بالمئة منه على الرغم من جهود فرق الإطفاء المستمرة لليوم الخامس.
 
واقتربت سحابة من الدخان وألسنة اللهب من الأبنية المنخفضة في ريدينغ. وتشير توقعات الطقس إلى أن سرعة الرياح ستصل إلى 40 كيلومترا في الساعة فيما ستصل درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية.
 
وحريق (كار فاير) واحد من بين حوالي 90 حريقا تستعر على مستوى الولايات المتحدة أغلبها في الغرب الأميركي.
 
وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي الطرق المؤدية إلى خارج ريدينج ،التي تقع على بعد نحو 240 كيلومترا إلى الشمال من سكرامنتو، وقد ازدحمت بالسيارات فيما يحاول السكان الفرار من النيران.
 
وقتل الحريق رجل إطفاء ثانيا بعد أن قتل من قبل آخر كان يقود جرافة لإزالة النباتات لوقف انتشار الحريق.
 
وقالت إحدى مستشفيات المدينة إنها عالجت ثمانية أشخاص في قسم الطوارئ من بينهم ثلاثة من رجال الإطفاء.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout