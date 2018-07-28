في العلم.. لا وجود لـ "القمر الدامي"!

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لا يفضّل العلماء استخدام مصطلح "القمر الدامي" للإشارة إلى الخسوف الكلي للقمر، حيث يقول خبراء إن هذا المصطلح لا وجود له في المراجع العلمية.

وقال مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي، محمد شوكت عودة، لموقع "سكاي نيوز عربية" الجمعة، إن هذا المصطلح غير موجود في المراجع العلمية، سواء العربية أو الأجنبية.

وأضاف أن المصطلح المستخدم في وصف هذه الظاهرة باللغة الإنجليزية "total lunar eclipse"، أي الخسوف الكلي للقمر.

ويشير عودة، الذي بدأ في الفلك مهتما قبل أن يدرسه أكاديميا، إلى أن مصطلح القمر الدامي لم يظهر إلا خلال السنوات الأخيرة.

وتابع "إذا رجعت إلى أرشيف الأخبار في فترة أقدم فلن تجد هذا المصطلح (القمر الدامي)".

كما أشار إلى اعتقاده بأن هذا المصطلح أطلقه البعض بسبب اللون الذي يكتسي فيه القمر، لكنه بالتأكيد ليس اسما لطيفا، حسب تعبيره.