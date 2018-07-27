الاستخبارات الأسترالية: ضربة أميركية محتملة لإيران مطلع أغسطس

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ذكرت مصادر أمنية أسترالية أن الإدارة الأميركية تستعد لقصف المنشآت النووية الإيرانية في وقت مبكر من شهر أغسطس المقبل.

ونقلت «هيئة الإذاعة والتلفزيون» الوطنية (إي بي سي)، عن مسؤولين كبار في الاستخبارات، لم تفصح عن هوياتهم، قولهم إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد يكون «جاهزاً» لشن ضربة على إيران.

وأضافت أن قاعدة «باين غاب» السرية في الإقليم الشمالي، وغيرها من المرافق الدفاعية الأسترالية يمكن أن تلعب دوراً في تحديد أهداف الضربة.

لكن رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول، قلّل من أهمية التقرير، واصفاً إياه بأنه مجرد «تكهنات».

وقال: «إن قصة (إي بي سي) التي تستشهد بمصادر حكومية أسترالية رفيعة المستوى لم تستفد من أي مشاورات معي أو وزير الخارجية أو وزير الدفاع أو قائد قوة الدفاع».