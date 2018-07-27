تسريبات تكشف "صدمة ترامب".. بماذا فوجئ عندما دخل غرفة زوجته

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دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غرفة زوجته ميلانيا أثناء إحدى رحلاته، فإذا به يتلقى صدمة أسفرت عن رد فعل عنيف منه، بحسب رسالة إلكترونية مسربة.

وتقول الرسالة التي نشرت تفاصيلها صحيفة "نيويورك تايمز" البريطانية، إن ترامب وجد ميلانيا تشاهد قناة "CNN" التي يسميها "قناة الأخبار الزائفة"، فما كان منه إلا أن صب غضبه الشديد على طاقمه لعدم اتباعهم القاعدة التي تنص على أن حاشية البيت الأبيض عليهم أن يبدأوا كل رحلة بفتح قناة "فوكس نيوز"، وهي شبكته التلفزيونية المفضلة.

وأحدث ترامب بعض الجلبة والاضطراب على الطائرة الرئاسية، بحسب الرسالة التي تكشف عن تواصل بين المكتب العسكري وإدارة الاتصالات في البيت الأبيض، الخميس الماضي 19 يوليو/تموز التي تضمنت التشديد على أن يكون الإجراء الاعتيادي من الآن فصاعدا أن تضبط أجهزة التلفاز على "فوكس نيوز".

وكثيرا ما يهاجم ترامب شبكة قنوات "سي إن إن" في تغريداته، ويتهمها بترويج الشائعات والأخبار الكاذبة.

وتشير "نيويورك تايمز" إلى أن أزمة القنوات هذه هي آخر مثال يدل على أن دونالد ترمب، في مرحلة حيوية من رئاسته، يزداد تمسكا بالعيش في عالم من المعلومات المنتقاة وتحريف الحقائق لتخدم رؤيته هو.

وفي ظل عمل مساعديه على عزله عن العالم الخارجي، يضاعف ترمب جهوده في إخبار مناصريه بأن يثقوا به في وجه كلام المنتقدين والتقارير الإخبارية، وفقا للصحيفة الأمريكية.