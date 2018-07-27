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وفاة أكبر معمرة في العالم.. هذا كان نظام حياتها

27
JULY
2018
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أعلنت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عن وفاة أكبر معمرة في العالم، في وقت أصبح الوصول إلى عمر المائة عام بالنسبة للكثيرين أمر هاما في الآونة الأخيرة.
 
وذكرت وزارة الصحة اليابانية أن مياكو شييو، أكبر شخص في اليابان والعالم، توفيت عن عمر ناهز 117 عاما، الأحد الماضي، لتلحق بـ" ميساو أوكاوا"، أكبر معمرة يابانية أيضا توفيت عام 2015.
 
وقد لدت تشيو في 22 مايو 1901، وحصلت على لقب أقدم امرأة تعيش في اليابان بعدما توفيت أوكاوا (ولدت في 5 مارس 1898) التي كانت تبلغ من العمر 117 عاما عند رحيلها في أبريل 2015.
 
وكانت تشيو تحب تناول الأطعمة اليابانية التقليدية، مثل السوشي والإنقليس (الثعابين البحرية)، بالإضافة إلى الأطعمة الصحية المعدة منزليا. ومن أبرز هواياتها فن الخط.
 
ويقول أقارب تشيو، إنه على الرغم من كبر سنها فإنها كانت تتمتع بحس الدعابة وتشيع جوا دائما من المرح حولها، كما كانت تمتلك ذاكرة قوية وبنية جسمية تمكنها من أداء مهامها اليومية.
 
وبينما لم تعلن موسوعة "غينيس" عن خليفة تشيو بين الإناث، فإن ماسازو نوناكا سيتصدر قائمة أكبر رجل مسن في اليابان والعالم في الوقت الحالي، عن عمر يبلغ 113 عاما.
 
 
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