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محامي ترامب السابق يكشف سراً خطيراً عنه.. ما علاقة كلينتون؟!

27
JULY
2018
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كشف مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أنَّ الأخير كان على علمٍ مسبق باجتماع عقد في حزيران 2016 في "برج ترامب" بنيويورك، والذي عرضت خلاله مجموعة من الروس تقديم معلومات تضرّ بمنافسته "الديمقراطية" هيلاري كلينتون.
 
 
ونقلت شبكة "CNN" الأميركية، أمس الخميس، عن كوهين قوله إنّه مستعدٌّ لتأكيد ذلك للمحقّق الخاص روبرت مولر، الذي يحقق في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا خلال حملة انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.
 
من جانبه، قال رودي جولياني محامي ترامب لـ"رويترز" في إشارة إلى كوهين: "لا يمكن تصديقه"، وفي ما يتعلّق بالتحقيق الذي يجريه مولر قال جولياني: "إذا اعتمدوا عليه (...) فمن شأن ذلك أن يدمّر أي قضية لديهم".
 
وفي السياق، ذكر شخص مطلع على التحقيقات لـ"رويترز" أن الإدعاء في نيويورك يحقق مع كوهين بتهمة الاحتيال المصرفي والضريبي وفي مخالفات محتملة لقوانين الحملة تتعلق بدفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، التي تقول إنّها أقامت علاقة جنسية مع ترامب وفي مسائل أخرى تتعلّق بحملة ترامب.
 
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