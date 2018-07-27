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بالفيديو - هذا جزاء من يقف بوجه "حارس الملكة"

27
JULY
2018
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أظهر مقطع مصور عنصرا من الحرس الملكي البريطاني وهو يدفع فتاة وقفت أمامه لالتقاط صورة، مما أثار ردود فعل متباينة لمن شاهدوا الفيديو.
 
وكان الحرس يؤدي عمله أمام قصر وندسور في مقاطعة بيركشاير، مرتديا زيه التقليدي الشهير المكون من سترة حمراء وقبعة سوداء طويلة، ويسير بخطواته المنتظمة المعتادة في المكان، إلا أن الزائرة وقفت في طريقه، فما كان منه إلا أن دفعها، وفق ما نقل موقع "إيفنينغ ستاندرد".
 
وانقسمت آراء مشاهدي الفيديو بين فريق وصف تصرف الحارس بالعنيف، بينما اعتبر آخرون ذلك إجراء عاديا وبأنه جزء من "البروتوكول" الخاص بالقصر، ويجب ألا يتم تجاوزه.
 
ويتولى الحرس البريطاني حماية أعضاء الأسرة الملكية منذ القرن السابع عشر وما زال يتبع بعض الطقوس التقليدية القديمة منذ ذلك الوقت بعناية فائقة.
 
وفي تعليق على الحادثة، قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية، إن الحراس يعملون على تأمين الحماية في القصر لأعضاء الأسرة الملكية وللزوار على حد سواء.
 
وأضاف أن الناس يأتون من مختلف دول العالم ليشاهدوا عروضهم، ودعا الزوار إلى التعاون والوقوف بجانبهم أثناء الزيارة، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن".
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