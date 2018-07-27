بيونغيانغ تبدأ عملية إعادة رفات الجنود الأميركيين

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أعلن البيت الأبيض أن كوريا الشمالية بدأت عملية إعادة رفات جنود أميركيين سقطوا خلال الحرب الكورية (1950-1953) وذلك تنفيذا للتعهد الذي قطعته بيونغيانغ خلال القمة التاريخية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال البيت الأبيض في بيان إن طائرة تابعة لسلاح الجو الأميركي تضم على متنها رفات هؤلاء الجنود "غادرت وونسان في كوريا الشمالية".

ولاحقا أظهرت صور تلفزيونية وصول الطائرة العسكرية الأميركية إلى كوريا الجنوبية.

محادثات عسكرية كورية

من جهة أخرى ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن الكوريتين الشمالية والجنوبية اتفقتا على عقد محادثات عسكرية يوم الثلاثاء حيث يسعى الجانبان لنزع فتيل التوتر وسط تحسن في العلاقات.

ونقلت يونهاب عن وزارة الدفاع في سول القول إن المحادثات العسكرية على مستوى الجنرالات ستجرى في قرية بانمونجوم الحدودية الواقعة داخل المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

ولم يعلن على الفور جدول أعمال المحادثات. وكانت آخر مرة عقد فيها الجانبان محادثات عسكرية من هذا النوع في يونيو حزيران.