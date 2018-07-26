سبح لمسافة 3380 متراً ويداه وقدماه مكبلة وهو داخل كيس!

A + A -

تمكن مدرب السباحة والمنقذ والمغامر البلغاري يان بيتكوف من اجتياز مسافة مسافة 3380 متراً سباحة في في بحيرة أوهريد في مقدونيا، حيث كان اللافت في هذا الحدث ان الرجل البالغ من العمر 64 عاماً اجتاز تلك المسافة ويديه وقدميه مكبلة وهو داخل كيس يغطيه بالكامل.

وحطم بيتكوف الرقم القياسي للصياد الهندي جوبال خارفي، الذي سبح في عام 2013 مسافة 3071 مترا في المحيط الهندي لكن ليس داخل كيس.

ودخل السباح البلغاري موسوعة غينيس مرة من قبل في عام 2013 بالسباحة مسافة 2030 مترا، لكنه احتفظ بالرقم القياسي لثلاثة أشهر فقط حتى تغلب عليه خارفي.

وقال بيتكوف قبل أحدث محاولاته إنه يعتزم السباحة مسافة 3.5 كيلومتر، وكان مراقبون من غينيس موجودين لمتابعة مغامرته التي نظمها الصليب الأحمر، وأندية للرياضات المائية في أوهريد وبيتريتش.

وسبح بيتكوف لثلاث ساعات وهو يشق الماء بقدميه ووجهه إلى الأعلى حتى وصل إلى شاطئ بلدة أوهريد القديمة.