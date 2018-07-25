زعيم كوريا الشمالية يأمر بتحسين تغذية الجنود.. والسبب؟

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دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى العمل على تغذية الجنود بشكل أفضل، وذلك بعد أن سلطت الحالة الصحية لجندي منشق العام الماضي الضوء على مشكلات التغذية في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله خلال زيارته لمصنع مؤن عسكرية: "يتعين على المصنع إنتاج مواد غذائية لذيذة الطعم ومغذية، وهو ما يساهم بشكل جوهري في تحسين النظام الغذائي للجنود".

وأضاف: "يجب على المسؤولين والعاملين في المصنع تجاوز خطة الإنتاج على نحو دائم على جميع المؤشرات واضعين في اعتبارهم الأهداف النبيلة للزعيم كيم جونج إيل الذي لم يدخر شيئا من أجل جنود الجيش الشعبي".

وعثر في العام الماضي على حبات ذرة في معدة جندي كوري شمالي كان قد تحدى وابلا من الأعيرة النارية للفرار إلى كوريا الجنوبية، وسلطت الحادثة الضوء على مشكلات التغذية التي يقول خبراء إن الدولة تعاني منها منذ عشرات السنين، وفق ما ذكرت رويترز.