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موجة حر قياسية تقتل اكثر من 80 شخصاً في اليابان

25
JULY
2018
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ارتفع عدد الوفيات جراء موجة الحر الشديد التي تشهدها اليابان منذ أسبوعين إلى 80 شخصا كما نُقل آلاف إلى وحدات الرعاية المركزة بالمستشفيات في الوقت الذي حث فيه المسؤولون المواطنين الثلاثاء على البقاء داخل المباني لتفادي درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة مئوية.
 
وقالت الحكومة إنها قد تقدم مساعدات مالية لتزويد المدارس بمكيفات هواء، وأشارت إلى تمديد الإجازات الصيفية التي بدأت هذا الأسبوع بالنسبة لطلاب كثيرين. 
 
وعلى الرغم من أن معظم المدارس في طوكيو بها مكيفات هواء فإن عددا قليلا من المدارس في المناطق الريفية به مثل هذه الأجهزة.
 
وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء في إفادة صحفية "درجات الحرارة القياسية مستمرة في أنحاء البلاد وأصبحت الإجراءات الطارئة لحماية الطلاب وسلامتهم قضية مهمة".
 
ونصحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) الناس بشرب الماء باستمرار والبقاء داخل المباني. وبثت الهيئة مقاطع مصورة تتضمن تعليمات بشأن معالجة من يصابون بضربة شمس خفيفة.
 
واقتربت درجات الحرارة الثلاثاء من 40 درجة مئوية في مدن كثيرة وهو ما يقل بشكل طفيف عن الاثنين عندما سجلت درجات الحرارة 41.1 في مدينة كوماجايا الواقعة شمال غربي العاصمة.
 
وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن من المتوقع أن تخف درجات الحرارة بشكل طفيف هذا الأسبوع مع تحرك منطقة الضغط العالي المسؤولة عنها غربا وشرقا، مما يسمح للهواء الرطب بجلب أمطار على بعض المناطق التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.
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