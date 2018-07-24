بالصور - حرائق تجتاح أثينا.. أكثر من 20 قتيلاً ومئات الجرحى

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قُتل أكثر من عشرين شخصا وأصيب أكثر من مئة بينهم 16 طفلا جراء حرائق اجتاحت الإثنين محيط أثينا، وفق ما قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية.

وأوضح المتحدث ديميتريس تساناكوبولوس أن معظم الضحايا حوصروا في منطقة ماتي على بعد 40 كيلومترا شمال شرق أثينا، داخل منازلهم أو سياراتهم، مشيرا إلى وجود أكثر من 104 جرحى، بينهم 11 جروحهم خطيرة.

وتواصل السلطات عمليات البحث عن ضحايا وإجلاء السكان المتأثرين من جراء الحرائق. ولفت المتحدث الى أن إسبانيا سترسل طائرات لمساعدة اليونان، فيما ستبعث قبرص فريقا من 60 رجل اطفاء.

ولجأت اليونان إلى تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية للحصول على المساعدة من شركائها.