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فيديو يرصد لحظة هجوم كندا.. وشهود يروون التفاصيل

23
JULY
2018
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نشرت وسائل إعلام غربية، الاثنين، شريطا مصورا قالت إنه يوثق إقدام شخص مجهول على إطلاق النار على رواد مطعم في تورونتو، العاصمة الاقتصادية لكندا.
 
ويظهر في الفيديو، الذي التقط عبر كاميرا هاتف، الرجل وهو يسير في الشارع ليلا، قبل أن يتوقف عند واجهة المطعم، مطلقا النار عبر مسدس على الرواد في الداخل.
 
وكان قائد شرطة تورونتو، مارك سوندرز، قال في مؤتمر صحفي، إن 14 شخصا أصيبوا بجروح من بينهم شابة توفيت متأثرة بجروحها، في حادثة إطلاق الرصاص.
 
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
 
وتابع سوندرز أن المهاجم، الذي استخدم مسدسا، قُتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، موضحا أن الوقت مبكر جدا للحديث عن دوافع.
 
وطوق عناصر الشرطة الشارع الرئيسي في حي "غريكتاون"، المعروف بدانفورث بعد تلقيهم البلاغ قرابة الساعة 10:00 (02:00 ت غ).
 
وقال شهود إنهم سمعوا سلسلة طلقات نارية وصراخ أشخاص يلوذون بالفرار. وروى جون تولوتش لصحيفة "غلوب أند ميل" تفاصيل الحادث.
 
وقال إنه "كان هناك إطلاق نار كثيف ثم توقف واطلاق نار من جديد ثم توقف. كان هناك ربما 20 إلى 30 طلقة نارية وبدأنا بالجري".
 
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وروت جودي ستيهاور لقناة "سي.بي.سي.نيوز" أنها كانت في مطعم مجاور مع أسرتهما عندما سمعت بين 10 و15 طلقة نارية، مضيفة أنه طلب منهم الاحتماء في القسم الخلفي للمطعم.
 
وندد رئيس بلدية تورونتو، جون توري، بـ"المأساة"، ودعا السكان إلى الهدوء وتفادي "الخروج باستنتاجات" حول دوافع إطلاق النار، بانتظار صدور نتائج تحقيق الشرطة.
 
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
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