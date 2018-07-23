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أنهت حياة طليقها بالفأس واستخدمت جثته لزراعة "الكوسا"!

23
JULY
2018
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قامت امرأة روسية بقتل زوجها السابق بطريقة بشعة، بحسب ما كشفت تحقيقات للشرطة استمرت أسابيع.
 
وبينت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أولغا ستريلاديفا، صاحبة الـ(32 عاماً)، قامت بضرب عنق زوجها السابق ألكسندر مرتين بالفأس بينما كان نائماً.
 
وكان الزوجان اللذان يقطنان في جمهورية تتارستان قد انفصلا عن بعضهما البعض، لكنهما ظلا يعيشان في المنزل نفسه، لعدم وجود مسكن بديل.
 
ولم يقف الأمر حد القتل فقط، حيث قامت الزوجة بقطع جسد زوجها إربا بواسطة منشار في قبو المنزل.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن أولغا غطت قطع لحمه بالتراب لفترة من الزمن، قبل استخدامها له كسماد في حديقة منزلها التي تزرع فيها الكوسا.
 
واعترفت أولغا بالجريمة، وأشارت إلى أن دوافع ما قامت به "فضائح" لم تنسها لطليقها أثناء حياتهما الزوجية.
 
يشار إلى أن الزوج البالغ من العمر (32 عاماً) اختفى أيضاً لمدة 6 أسابيع، قبل أن تقوم الشرطة بالحفر في حديقة الكوسا الخاصة بمنزل أولغا، لتعثر على بقايا جثته.
 
ومن المتوقع أن تواجه أولغا حكماً بالسجن يصل إلى مدة 15 عاماً.
 
 
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