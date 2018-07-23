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كشف هوية "محتجز الرهائن" في لوس أنجلوس

23
JULY
2018
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أعلنت شرطة لوس أنجلوس الأميركية، الأحد، اسم المشتبه فيه باحتجازه رهائن وتحصنه داخل أحد متاجر سلسلة "تريدر جو" لثلاث ساعات في مواجهة قتل خلالها امرأة بالرصاص داخل المتجر.
 
وقال المتحدث باسم شرطة لوس أنجلوس، دريك ماديسون، إن المشتبه به في الأحداث، التي وقعت السبت يدعى جين أتكينز، وهو محتجز رهن كفالة قدرها مليونا دولار للاشتباه بارتكابه جريمة قتل.
 
وأضاف ماديسون أن أتكينز سيمثل رسميا أمام محكمة في غضون أيام على الأرجح.
 
وبحسب رواية الشرطة فإن أتكينز مشتبه فيه بأنه أطلق عدة طلقات على جدته وعلى امرأة أخرى في منطقة منفصلة من المدينة قبل أن تطارده الشرطة وتصطدم سيارته أمام المتجر، الذي شهد واقعة احتجاز الرهائن ومقتل المرأة.
 
وقالت الشرطة إنه تبادل إطلاق النار مع قواتها ثم دخل إلى المتجر الذي كان مزدحما.
 
وأظهرت لقطات مصورة تمكن بعض الأشخاص من الفرار من المتجر عبر إحدى النوافذ باستخدام سلم من الحبال.
 
وانتهت الأزمة بعد إصابة المشتبه به بطلق ناري في ذراعه مما دفعه للتفاوض مع الشرطة عبر الهاتف لتسليم نفسه.
 
وقال أقارب للمرأة، التي قُتلت داخل المتجر إنها تدعى ميليدا كورادو وإنها كانت إحدى مدراء هذا المتجر.
 
ووصفت سلسلة متاجر تريدر جو، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الهجوم بأنه "أسوأ يوم في تاريخ تريدر جو" معلنة إغلاق المتجر إلى أجل غير مسمى.
 
وقالت الشرطة إن جدة أتكينز نُقلت السبت إلى المستشفى حيث ترقد في حالة حرجة، ولم ترد أي أنباء جديدة عن حالتها الصحية.
 
 
 
 
 
 
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