ترامب لروحاني: لا تهددنا وإلا سترى ما لم يره التاريخ!

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توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الإيراني حسن روحاني بمواجهة أسوأ العواقب في حال واصل إطلاق التهديدات ضد الولايات المتحدة، محذرا من مغبة نفاد صبر بلاده.

وكتب ترامب على تويتر: "لا تهدد الولايات المتحدة بعد اليوم، وإلا سترى عواقب لم ير مثلها سوى قلة على مدى التاريخ".

وأضاف: "لم نعد بلدا يتهاون مع كلماتكم المختلة بشأن العنف والموت.. احترسوا!"

وجاء وعيد ترامب بعد يوم من تحذير روحاني له من "اللعب بالنار"، حيث قال إن أي حرب أمريكية ضد بلاده ستكون "أم كل الحروب" وجدد التهديد بمنع تصدير النفط من الخليج في حال فرضت واشنطن عقوباتها على النفط الإيراني.