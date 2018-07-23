هبوط اضطراري لطائرة تحمل مديرة صندوق النقد

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أفادت وسائل إعلام محلية أن طائرة تتبع الخطوط الجوية الأميركية تحمل مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد هبطت اضطراريا في الأرجنتين بعد فترة قصيرة من إقلاعها من مطار إيزيزا ببوينس آيرس.

وذكرت صحيفتا كلارين ولا ناسيون المحليتان ومحطة (تي.إن) التلفزيونية أن الرحلة التي كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة تعرضت لانخفاض في ضغط الكابينة على بعد نحو 200 كيلومتر شمالي العاصمة الأرجنتينية فاضطرت للعودة إلى إيزيزا للهبوط.

وكانت لاغارد تزور الأرجنتين خلال مطلع الأسبوع لحضور اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة العشرين.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات مرتبطة بالحادث.