بالفيديو - لحظة القبض على غريمة ترامب في ناد للتعري

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نشرت شرطة مدينة كولومبس بولاية أوهايو الأمريكية شريطا يظهر لحظة اعتقال غريمة ترامب ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

وجرت عملية الاعتقال الأسبوع الماضي في ناد للتعري بالولاية، بعد اتهامها من قبل الشرطة بالسماح لرواده بلمسها في انتهاك للقانون.

ولاحقا أعلن محاميها مايكل أفيناتي، بأن موكلته أوقفت أثناء تقديمها عرضا في ملهى ليلي ضمن برنامج كانت تقوم به بشكل متكرر في طول البلاد وعرضها، مؤكدا أن عملية القبض على ممثلة الأفلام الإباحية تمت بدوافع سياسية!

يذكر أن اسم ستيفاني كليفورد، التي قامت بتمثل أدوار البطولة في أفلام خاصة بالكبار، تحت اسم مستعار هو "ستورمي دانيلز"، انتشر في وسائل الإعلام بعد أن تردد أنها كانت على علاقة "حميمة" مع ترامب عامي 2006 – 2007، وكان حينها متزوجا بميلانيا.