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الخارجية التركية: ايران جار وشريك هام لنا في المنطقة

22
JULY
2018
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أكدت وزارة الخارجية التركية، أهمية الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها جار وشريك هام لتركيا في المنطقة، وقالت انها تبذل جهودها لإبعاد تركيا عن الآثار السلبية للحظر الاميركي.

 

وذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية، ان وفدا أميركيا مؤلفا من مسؤولي وزارتي الخارجية والخزانة في أميركا، حاول خلال لقاءاته ومحادثاته مع المسؤولين الاتراك، ان يحثهم على مراعاة الحظر المفروض على ايران.

 

الا ان الخارجية التركية أصدرت بيانا أكدت فيه على ان ايران جار وشريك اقليمي هام بالنسبة لنا، معلنة انها ستواصل رصدها للحظر الاميركي.

 

وأضاف البيان: ان الاجهزة المعنية في تركيا تبذل جهودها من اجل إبعاد البلاد عن الآثار السلبية لهذه الاجراءات (الحظر).

 

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب، قد اعلن الانسحاب من جانب واحد من الاتفاق النووي، موجها اتهامات واهية لايران، وهدد بإعادة الحظر وتشديده على ايران في مهلتين لـ90 و180 يوما، داعيا المسؤولين الايرانيين الى استئناف المفاوضات مع اميركا وهو ما رفضته طهران.

 

هذا في حين، ان المسؤولين الاتراك اعلنوا مرارا انهم لن يتبعوا الحظر الاميركي ضد ايران، وأنهم لن يلغوا علاقاتهم التجارية مع طهران من اجل واشنطن.

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