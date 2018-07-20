بالصور - تحوّل حفل زفافهما إلى كابوس.. هذا ما حصل في اللحظة الأخيرة!

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تحول حفل زفاف على شاطئ في باسكاجولا بميسيسيبي إلى كابوس مرعب وذلك بعدما عصفت السماء، اشتد البرق وانهمرت الأمطار على كراسي الضيوف قبل وصولهم.

وفي التفاصيل، وبعد أكثر من شهر من التخطيط لحفل زفافها على الشاطئ، أصيبت دولسي غونزاليس بالصدمة بعد تغيّر الأحوال الجوية.

إذّ أنها كانت قد تفقدت أحوال الطقس صباح يوم زفافها ولم يتجاوز احتمال تساقط الأمطار الـ 10 في المئة.

ولكن لحسن الحظّ، تم استكمال حفل الزفاف في منزل امرأة غريبة بالقرب من الشاطئ.

واللافت أن السيدة الغريبة استقبلت جميع المدعوين لديها وساعد زوجها الناس في التنقل مع المظلّات.

والجدير ذكره، أن غونزاليس نشرت صوراً من حفل زفافها على فيسبوك وعلقّت عليها بالقول "تجربة رائعة."