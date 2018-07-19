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"برغر ترامب".. لجذب الزبائن في روسيا

19
JULY
2018
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استغل مطعم للبرغر في سيبيريا اسم دونالد ترامب من أجل جذب الزبائن إليه، مع تنامي الاهتمام في روسيا بالرئيس الأميركي، بعد القمة التي جمعته مع نظيره الروسي، فلايمير بوتن.
وقال مدير المطعم، الذي يحمل اسم "برغر ترامب"، إيغور فينوغرادوف، إن رواد المطعم باتوا في ازدياد، بفعل الاهتمام بترامب، موضحا أن "حجم الطلب ليس سيئا إطلاقا بالنسبة لمطعم فتح أبوابه مؤخرا".

وأضاف أن "زبائن ثملين لا يحبون الولايات المتحدة،باعتبارها الخصم التقليدي لروسيا، يستاؤون من الفكرة التي يدور حولها المطعم ويتصرفون بفظاظة".

ويحاول المطعم، الذي فتح أبوابه في مدينة كراسنويارسك في ديسمبر، الاستفادة من الضجة المحيطة بترامب، الذي أكد مجددا رغبته في تحسين العلاقات الأميركية الروسية الفاترة.

وتزين جدران المطعم لوحات للرئيس الأميركي وتقدم فيه أطباق من بينها "برغر ترامب" مع لحم الخنزير المقدد و"برجر ميلانيا" بالدجاج تيمنا باسم السيدة الأولى، ميلانيا ترامب.

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