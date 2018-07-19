خلال حمايته.. كيف توفي الحارس الشخصي لترامب؟

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أعلن جهاز الخدمة السرية المكلف حماية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن وفاة أحد أفراده، خلال مرافقته الرئيس في اسكتلندا، ضمن جولته في بريطانيا الأسبوع الماضي.

وقال الجهاز، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، الأربعاء: "لقد فقد جهاز الخدمة السرية هذا الأسبوع أحد رجال أميركا المخلصين. فلنصلي من أجل روحه، ونعزي عائلته وأصدقاءه وزملاءه. إنه رجل يستحق الثقة".

وتوفي الحارس نويل إدوارد ريماجين متأثرا بجلطة دماغية تعرض لها، الأحد الماضي، أثناء قيامه بحماية ترامب في منتجع تيرنبيري للغولف في اسكتلندا.

وأوضح البيت الأبيض أن ريماجين كان يتلقى العلاج في مستشفى باسكتلندا عقب تعرضه للجلطة، لكنه توفي الثلاثاء الماضي في المستشفى، بينما كانت تحيط به عائلته.

وقالت المخابرات الأميركية، في بيان، إن ريماجين "كان رجلا مخضرما، يتمتع بخبرة 19 عاما، وكان مهنيا ومتفان في عمله إلى درجة كبيرة".

وأضاف البيان أن "الخدمة السرية تشكر الأطباء في اسكتلندا، بالإضافة إلى أعضاء وحدة البيت الأبيض الطبية وشرطة اسكتلندا الذين قدموا رعاية ودعما استثنائيا لأحد أفراد عائلتنا".

وفي تكريم لريماجين، الأربعاء ، قال ترامب: "قلوبنا مليئة بالحزن على فقدان العميل الخاص المحبوب والمخلص، الزوج، والأب. صلواتنا له وعزاؤنا لأحبائه، بما في ذلك زوجته".

وأنهى ترامب زيارته إلى المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، حيث أقام خلالها لمدة يومين في منتجع تيرنبيري الخاص به في اسكتلندا التي شهدت احتجاجات على الزيارة.