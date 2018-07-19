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تعابير ميلانيا بعد مصافحة بوتين حيّرت المشاهدين

19
JULY
2018
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بدت ميلانيا زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية "مرتعبة وخائفة"، بعد مصافحتها للرئيس الروسي فلاديمير بوتن.
 
ورصد مقطع فيديو لحظة استقبال بوتن لترامب وزوجته في هلسنكي قبل القمة التي جمعتهما، حيث بدا بوتن وترامب مبتسمين، فيما كانت ميلانيا "مرتبكة وغير مرتاحة"، وكأنها تخفي شيئا ما، حسب الصحيفة البريطانية.
 
وبعد مصافحتها لبوتن، تغيرت ملامح سيدة أميركا الأولى، حيث كانت تبتسم قبل أن تظهر "مرتعبة" و"مصدومة".
 
وانتشر الفيديو بشكل كبير على المواقع الاجتماعية، خصوصا تويتر، حيث تساءل كل المشاهدين عن تفسير السبب الذي جعل ميلانيا تغير ملامحها بشكل سريع وواضح.
 
وقال أحد المعلقين إن تعابير زوجة الرئيس الأميركي تبين وكأنها هي الوحيدة التي تعلم مدى خطورة بوتن بسبب أصولها السلوفينية، فيما ذكر آخر "تبدو ميلانيا وكأنها رأت شخصا شريرا".
 
واحتضنت العاصمة الفنلندية هلسنكي، الاثنين، قمة بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي، ناقشا خلالها عددا من الملفات.
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