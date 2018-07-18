living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

85 ألف دولار والوظيفة "نينجا"!

18
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
الأزمة الديموغرافية في اليابان وانخفاض معدلات النمو السكاني تمثل هاجسا للمسؤولين في اليابان بشكل عام، ولكن إحدى المدن تعاني من مشكلة خاصة جدا تتمثل في نقص حاد في أعداد "محاربي النينجا" لديها!
 
فقد كشف تقرير حديث للإذاعة الوطنية العامة في أميركا أن مدينة "إغا" اليابانية، التي تمثل مهد النينجا، تسعى لزيادة إيراداتها بتنشيط السياحة اعتمادا على إرث النينجا، ولكنها في الحقيقة لا تملك العدد الكافي من مقاتلي النينجا لتحقيق هذا الهدف.
 
وتقيم المدينة، التي يسكنها 100 ألف شخص تقريبا، مهرجانا سنويا في شهري أبريل ومايو من كل عام، إلا أن عمدة المدينة يؤكد أنه لم يعد كافيا لتحقيق المزيد من الفوائد الاقتصادية من النينجا، علما أن عدد زوار المهرجان يصل إلى 30 ألف شخص تقريبا.
 
ورغم أن وظيفة النينجا قد تساعد الشخص على جني دخل قد يصل إلى 85 ألف دولار أميركي سنويا، إلا أن المدينة اليابانية تواجه تحديات كثيرة للتغلب على أزمتها، بحسب ما نقله موقع "بيزنس إنسايدر" عن التقرير الإذاعي.
 
أبرز التحديات التي تواجه "إغا" هي تواجدها في منطقة ريفية طاردة للسكان، ما يجعلها غير مستفيدة بشكل كبير من الطفرة السياحية التي تشهدها اليابان حاليا، التي زارها 29 مليون سائح في 2017، بزيادة 20% عن ما سجلته اليابان في 2016.
 
كما أن معدلات البطالة المنخفضة جدا في اليابان، التي تصل إلى 2.5% فقط، تجعل من الصعب جدا على مدينة "إغا" إيجاد وإغراء الكفاءات المطلوبة لوظيفة "مقاتل نينجا" أو "مؤد لفنون النينجا"، كما وصفه التقرير.
 
ومما يزيد من معاناة مدينة "إغا" أن "النينجا" تحتاج إلى التدريب الشاق جدا والمرهق ما يجعل الإقبال على تعلم فنونها من قبل الشباب محدود للغاية.
 
وأوضح التقرير أن مقاطعة "ميه" بالكامل، التي تضم مدينة "إغا"، لم تجذب سوى 43 مقيما جديدا خلال العام الماضي، في حين أن مدينة "إغا" خسرت أكثر من ألف من سكانها خلال نفس الفترة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout