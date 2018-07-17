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لماذا تسعى الخطوط الجوية لتخفيض مساحة مراحيض الطائرات

17
JULY
2018
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توجد عدة أسباب تجعل المسافر على متن الطائرة يكره دخول المرحاض أثناء رحلته، منها كثرة الطلب على دخولها، ما يتسبب في بعض الأحيان إلى اصطفاف الركاب أمامها انتظارا لدورهم، فضلا عن المخاوف من مراعاة معايير النظافة في ظل استخدام عدد كبير لهذه المراحيض.
 
وقالت صحيفة ديلي ستار البريطانية، إن أسباب كره الركاب لدخول مرحاض الطائرة ربما يضاف لها سببًا آخر، حيث تعتزم بعض شركات الطيران تخفيض المساحة المخصصة للمراحيض.
 
وأوضحت الصحيفة أن الخطوط الجوية الأمريكية من بين خطوط الطيران التي تعتزم تقليل مساحات المراحيض، أما عن السبب وراء ذلك فهو لأن شركات الطيران تحاول إتاحة مساحة أكبر يمكن استغلالها لوضع مقاعد أكثر للركاب.
وتتوقع الخطوط الجوية الأمريكية زيادة أرباحها بـ376 مليون استرليني سنويا بعد تقليل المساحة المخصصة للمرحاض في طائرات بوينغ 737-800 وطائرات آيرباص إيه321.
 
وذكرت شبكة بلومبيرغ أن جيمي والتون، أحد طياري الخطوط الجوية الأمريكية، قال لروبرت إيزوم رئيس الشركة "إنكم أضفتم 12 مقعدًا للطائرة، ولم تضيفوا مزيدًا من المراحيض، كما قلصتم مساحة المراحيض إلى نسبة 75% من المساحة التي كان عليها فيما مضى، حتى أنني لا أستطيع الدوران بداخله".
 
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