لحظة غريبة لم ينتبه إليها الكثيرون.. ماذا فعلت السيدة الواقفة وراء بوتين خلال مراسم تتويج فرنسا!؟

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هذه هي اللحظة الغريبة التي لم ينتبه إليها الكثيرون الأحد 15 يوليو/تموز 2018، أثناء تتويج لاعبي منتخب فرنسا بعد فوزهم بنهائي كأس العالم في روسيا. هل لاحظتم السيدة الجميلة التي كانت تقف خلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ نعم هي من الجهاز الإداري التابع للفيفا والتي كانت تحمل الميداليات وتعطيها لرئيس الفيفا أو لبوتين لتقديمها للاعبين. لكن يبدو أنها أرادت الاحتفاظ بميدالية لها كتذكار خاص، فالتقطت عدسات الكاميرات تلك اللحظة التي قامت فيها السيدة بوضع ميدالية في جيبها، بحسب ما نشر موقع NEWS.

ولم يكن عجيباً أن تنتشر هذه اللقطة على الشبكات الاجتماعية بشكل كبير خلال دقائق. فهو أمر لا يمكن للناس تصديقه، خاصة أنه بدأ تأليف الروايات حول ما حصل. فقال أحدهم مازحاً بأن السيدة سرقت الميدالية، هذه لهاري كين، في حين قال آخرون إنه يجب إرسال هذه اللقطات إلى مسؤولي الـ VAR لحسم الأمر.

وأشار البعض إلى جرأة ما فعلته، لا سيما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يقف أمامها مباشرة.

ومع ذلك، قد يكون هناك سبب بسيط وبريء فعلاً لما فعلته تلك السيدة. وقال أحدهم إنه من المتوقع أن يكون رئيس الفيفا قد طلب منها الاحتفاظ بالميدالية لأحد غير حاضر حالياً لاستلامها. وتوّج المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، وبعد غيابٍ دام 20 عاماً. وتغلبت فرنسا على كرواتيا 4-2 في المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين الأحد 15 يوليو/تموز على ملعب «لوجنيكي» بالعاصمة الروسية موسكو. وبهذا الفوز، أصبح مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان ثالث شخص في التاريخ يفوز بكأس العالم كلاعب وكمدرب؛ بعد البرازيلي ماريو زاغالو والألماني فرانتز بيكنباور. حيث فاز ديشان بكأس العالم كلاعب في العام 1998.