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"مبرد السيارة" ينقذ امرأة مفقودة من الموت عطشا!

16
JULY
2018
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 أعلنت الشرطة الأمريكية نجاح عملية إنقاذ امرأة من قاع جرف ساحلي بولاية كاليفورنيا، بعد اختفائها لمدة أسبوع كامل، إذ استطاعت البقاء حية من خلال شرب الماء الموجود في مبرد السيارة.

وفي تعليقه على الحادثة، قال المتحدث باسم شرطة مقاطعة مونتيري إن "اثنين من المتجولين عثرا على أنجيلا هيرنانديز (23 عاما) بعد أن شاهدا سيارتها الجيب مغمورة جزئيا في قاع جرف عمقه 200 متر".

وعند ملاحظة الشخصين للسيارة، اقتربا أكثر باتجاه الحفرة، حيث عثرا على أنجيلا حية وواعية، لكنها كانت مصابة بجرح في كتفها. كما أضاف المتحدث الرسمي أن أنجيلا "ظلت على قيد الحياة من خلال شرب الماء لعدة أيام من مبرد سيارتها".

وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال أنجيلا من الجرف ونقلها بطائرة حوامة إلى مستشفى قريب، وهي الآن في حالة صحية مستقرة بالرغم من تعرضها لارتجاح في الدماغ بسبب الحادث.

وأثناء التحقيق، أبلغت الفتاة الشرطة بأنها انحرفت عن الطريق الرئيسي لتفادي إصابة حيوان عابر، إذ سقطت نتيجة لذلك في الجرف.

وحظي اختفاء أنجيلا باهتمام واسع النطاق بعد أن شوهدت في سيارتها أخر مرة في محطة وقود، بتاريخ 6 يوليو الجاري، على بعد 50 ميلا من الجرف الذي سقطت فيه.

روسيا اليوم
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