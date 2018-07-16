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مصوّر يضرب العريس بعدما نظر جيداً في عيون عروسته! اليكم ما اكتشفه

16
JULY
2018
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لا يزال مصور حفلات الزفاف التركي أنور البيرق يثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعترافه بأنه أقدم على ضرب عريس بعدما علم عمر عروسه.
 
وأشار موقع صحيفة "حرييت" التركية إلى أن المصوّر، وهو من مقاطعة مالاتيا، حاول جاهداً وقف حفل الزفاف، بعدما علِم أنّ الفتاة قاصر ولا يتعدى عمرها الخامسة عشرة.
 
ولفت الموقع إلى أن المصوّر لاحظ أن العروس تبدو صغيرة في العمر ومرتبكة وخائفة جداً، فسأل العريس أثناء جلسة التصوير عن سنها، وعندما أجابه أنها في الـ15 من عمرها، جرى تلاسن بينهما، وسرعان ما تطور إلى عراك، وأقدم المصوّر على ضربه وكسر أنفه.
 
ورغم أن هذا الأمر تسبب بمشاكل للمصوّر واتهامه بالاعتداء على الشاب، إلا أنه لم يتراجع.
 
وصرّح البيرق في حسابه الخاص عبر "فايسبوك" أنه لو سكت يكون ساهم في إساءة معاملة الأطفال.
 
وأكد أنه "ما من قوة في العالم تدفعني إلى تصوير طفلة كعروس. لن أكررها، لكنني لا أندم على فعلتي".
 
وأثارت تغريدته ضجة كبيرة بين متابعيه، وانهالت عليه التعليقات المؤيدة لتصرفه الانساني بحق الطفلة. ولكن، لأسباب لم يوضحها المصور الشاب، قام بإلغاء ما كتبه عن صفحته.
 
 
(لها)
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