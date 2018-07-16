ماكرون ينبّه بوتين بيديه إلى موقف محرج

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على منصة تتويج بطل العالم في مونديال 2018، فاجأ المطر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيريه الفرنسي إيمانويل ماكرون والكرواتية كوليندا جرابر-كيتاروفيتش.

لكن ما إن بدأ المطر يهطل حتى أسرع أحد المرافقين لبوتين، مستضيف البطولة في موسكو، واستعان بمظلة حمى بها الرئيس الروسي من المطر المفاجئ.

أما رئيسة كرواتيا ورئيس فرنسا فأصابتهما السماء وتبللا مع من كان على المنصة، قبل أن يرفع ماكرون يديه احتجاجاً أمام بوتين، وكأنه يقول له: أين كانت مظلاتنا؟ إلا أن "مظلات" الضيوف الكبار وصلت متأخرة على ما يبدو.

وأحرزت فرنسا لقبها الثاني في كأس العالم لكرة القدم، الأحد، وأنهت حلم كرواتيا بتحقيق لقبها الأول عندما تغلبت عليها 4-2 في واحدة من أكثر المباريات النهائية إمتاعاً وامتلاء بالأحداث خلال عقود.