قتلى وجرحى جراء تفجير انتحاري في كابل

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قتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وأصيب 4 آخرون بجروح، اليوم الأحد، جراء انفجار يعتقد أنه عملية انتحارية، في العاصمة الأفغانية كابل، وفق ما أفادت وكالة "آريانا نيوز" الأفغانية.

وذكرت الوكالة أن الانفجار وقع قبالة مبنى وزارة الزراعة والتنمية الريفية في المدينة، عندما كان موظفوها يغادرون المبنى عائدين إلى بيوتهم.

فيما وردت تقارير لم يتم التأكد من صحتها حتى الآن أن مواطنين فرنسيين اثنين أصيبا بجروح طفيفة جراء الانفجار.

ورجح متحدث باسم الشرطة المحلية أن الحديث يدور عن تفجير انتحاري، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.