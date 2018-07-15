living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أم ترمي بنفسها في النهر لإنقاذ ابنها من فم تمساح

15
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ألقت أم إندونيسية بنفسها في أحد الأنهار في محاولة لإنقاذ طفلها الذي سحبه تمساح إلى داخل الماء.
 
وأفاد موقع "Coconuts" بأن التمساح هاجم الطفل يادو بوترو (11 سنة) من منطقة إيست تانجونج-جابونغ بإندونيسيا، عندما جاء إلى النهر للتزود بالماء، حيث أمسك التمساح برجل الطفل وسحبه، فصرخ الطفل، وسمعت الأم صراخه، فأسرعت إلى النهر على الفور لإنقاذه، وكان التمساح قد سحبه لمسافة 15 مترا بعيدا عن الشاطئ.
 
ولم تتردد الأم لحظة وقفزت إلى النهر، وسبحت باتجاه التمساح، لإنقاذ الطفل، وقالت في تعليقها على الحادثة: "عندما اقتربت من التمساح، ترك ابني واختفى تحت الماء.. لم أفكر ساعتها، ما إذا كانت هناك تماسيح أخرى سوف تهاجمني أم لا، كان همّي وتركيزي منصبّ على إنقاذ طفلي من الهلاك".
 
ونقل الطفل إلى المستشفى وهو مصاب بجروح عديدة وبالغة، خاصة في ساقه اليسرى التي سحبه منها التمساح.
 
وأرسلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث فريقا من الخبراء بهدف اصطياد التمساح ونقله إلى مكان آخر.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout