بلجيكا ثالثة مونديال روسيا

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أحرز المنتخب البلجيكي لكرة القدم، المركز الثالث في كأس العالم في روسيا، بفوزه على نظيره الانكليزي 2- صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في سان بطرسبورغ.

وسجل توما مونييه (4) وإدين هازار (82) هدفي بلجيكا التي حققت أفضل مركز لها في تاريخ مشاركاتها بالمونديال، بعدما كانت قد حلت رابعة العام 1986 بخسارتها أمام فرنسا التي اطاحت بها من دور الأربعة للنسخة الحالية.

فيما حلت انكلترا، بطلة 1966، رابعة للمرة الثانية بعد عام 1990 عندما خسرت أمام ايطاليا المضيفة.

وتقام المباراة النهائية للمونديال الروسي غدا الأحد على ملعب "لوجنيكي" في موسكو، بين فرنسا الساعية للقب ثان في تاريخها (بعد عام 1998) وكرواتيا الطامحة إلى باكورة ألقابها العالمية.