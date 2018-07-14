مسؤول ايراني يتحدث عن مدة بقاء ايران في سوريا..ماذا قال؟

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اكد نائب ممثل قائد الثورة الاسلامية في قوات الحرس الثوري، عبد الله حاج صادقي ان بقاءنا في سوريا بحسب رغبة حكومتها.

وقال حاج صادقي، في تصريح ادلى به خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، ان الذين يخططون لانسحاب ايران من سوريا يريدون هزيمة المقاومة لكنهم سيذهبون بهذا الحلم الى القبر.

واضاف، ان تنظيم داعش الارهابي هو صنيعة الاستكبار واعتبره افضل أداة لمجابهة الثورة الاسلامية حسبما افادت وكالة فارس للانباء.

وتابع: ان علماء الدين في الحرس الثوري شأنهم شأن اشقائهم المستشارين يشاركون في جبهة المقاومة عند الحاجة.

ووصف علاقات ايران ببلدان الجوار والمنطقة كروسيا وسوريا بالطيبة للغاية وهو مااثار السخط لدى الاستكبار.