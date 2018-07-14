ترامب منزعج من شيئين في طائرته الرئاسية ويريد تغييرهما.. أولهما يطالب بسرير أكبر أما الثاني فأغضب ضباطاً بالجيش

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يرغب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجديد الطائرات التي تجوب به حول العالم، وتتضمَّن تلك التجديدات تزويد الطائرة الرئاسية (المعروفة بـ»سلاح الجو واحد») بسرير أكبر حجماً، وتغيير درجة لونها الأزرق، التي تعود إلى عهد الرئيس جون كينيدي. ويتفاوض البيت الأبيض حالياً بشأن صفقة مع شركة بوينغ بقيمة 4 مليارات دولار، بدأت منذ عهد إدارة باراك أوباما، وذلك بهدف تقديم طائرتين جديدتين من طراز بوينغ 747 من أجل الأعمال الرسمية للبيت الأبيض، وفقاً لما ذكرته صحيفة Independent البريطانية، الخميس 13 يوليو/ تموز 2018.

وبحسب موقع Axios الأميركي، فإنَّ الرئيس التقى بالمدير التنفيذي لشركة بوينغ، دينيس ميلنبورغ، في فبراير/شباط الماضي، واستفسر بشأن تغيير مخطط ألوان الطائرة؛ إذ يرغب في التخلص من اللون الأزرق الذي يشبه لون بيض «طائر أبوالحناء» الأميركي، الذي أفادت التقارير بأنَّ ترمب أشار إليه باعتباره «لوناً من اختيار جاكلين كينيدي» (زوجة الرئيس كينيدي).

ويريد الرئيس ترمب استبدال اللون بدرجة أكثر جرأة وقوة، يعتقد أنَّها ستبدو «أميركية أكثر»، ووفقاً لذات الموقع فإنَّ ترمب -الذي يجري حالياً زيارة إلى بريطانيا بعد حضوره قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بوركسل- يريد أيضاً تحسين مساحة المعيشة الشخصية على متن الطائرة؛ لتطابق تلك الموجودة على طائرته الشخصية من طراز بوينغ 757 التي استخدمها كطائرة لحملته أثناء السباق الرئاسي عام 2016.

وأضاف الموقع أنَّ السرير الحالي أشبه بأريكة مُصمَّمة للنوم عليها، في حين أنَّه يريد واحدة أكبر ووثيرة أكثر.