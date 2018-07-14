living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العلماء اكتشفوا ما كان يأكله الناس قبل خمسة آلاف سنة

14
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أجرت مجموعة من العلماء، من مركز الأبحاث الإيطالي Eurac Research، دراسة وتحاليل لمحتويات معدة المومياء، أوتزي، البالغة من العمر 5300 سنة .
 
وأوتزي، هو رجل الثلج أو رجل الجليد - وهي أسماء أعطيت لمومياء رجل حُفظت بشكل طبيعي في الجليد منذ العصر النحاسي (حوالي3400 ق.م) في أعالي جبال الآلب، على الحدود بين النمسا وإيطاليا.
 
وسمحت الدراسة، التي نشرت في مجلة Current Biology ، بتحديد الوجبة الأخيرة، لصاحب المومياء. وبواسطة التحاليل العلمية واستخدام الأجهزة الحديثة، تمكن العلماء من العثور في جسم المومياء، على بقايا السرخس السام، ولحم الماعز الطازج أو المجفف، ولحم الغزلان والحبوب.
 
ونقلت BBC، عن الدكتور فرانك ميكسنر الذي شارك في الدراسة، قوله:" على ما يبدو كان صاحب المومياء يتناول كميات كبيرة من المواد الدهنية. ويمكن التأكيد أن نسبة الدهون الحيوانية في معدته تبلغ 46%".
 
ويرى العلماء، أن سبب تناول الدهون بهذه النسبة العالية، يعود إلى ضرورة تجديد طاقة الجسم باستمرار لكي يتمكن صاحبه من ممارسة الصيد.
 
وقال ميكسنر، إن دهن الماعز يشكل النسبة الكبرى من محتويات معدة المومياء. ومن الصعب تخيل كيف كان طعم هذه الدهون في تلك الحقبة ... مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يكن يستخدم آنذاك ملح الطعام.
 
وتؤكد الدراسة، أن صاحب المومياء، تناول وجبته الأخيرة، قبل أن يموت بفترة تمتد من 30 دقيقة إلى ساعتين.
 
ويرى العلماء، أن أوتزي، مات وعمره في حدود 45 عاما نتيجة عراك مع أبناء جلدته. وتم العثور على المومياء المذكورة في عام 1991 مطمورة في ثلوج جبال الألب، وهي تعتبر من أقدم المومياوات في التاريخ.
 
 
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout