كأس العالم ٢٠١٨- بلجيكا وانكلترا وصراع البرونز والهدافين

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الخامسة عصر اليوم بتوقيت بيروت، يبحث كل من منتخبي انكلترا وبلجيكا عن جائزة الترضية، عندما يتواجهان على الميدالية البرونزية على ملعب "كريستوفسكي" في بطرسبرج لتحديد صاحب المركز الثالث.

ولا يعدّ هذا الامر طموحاً لكليهما، إذ كانا يبحثان عن الوصول الى النهائي والمنافسة على الكأس، إلا أنهما سقطا عند الحاجز قبل الأخير.

وتشهد المباراة صراعا على لقب الهداف، حيث يتفوق المتصدر الإنكليزي هاري كاين (6 إصابات) على البلجيكي روميلو لوكاكو (4 إصابات). والتقى الفريقان في مباراة هامشية في الدور الاول أسفرت عن فوز البلجيكي باحتياطييه 1-0.