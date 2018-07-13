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لأول مرة.. "ليموزين" بوتين إلى الخارج

13
JULY
2018
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وصلت سيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة هلسنكي العاصمة الفنلندية، حسب مصادر إعلامية محلية.
 
ووصلت سيارة بوتين إلى مطار هلسنكي على متن طائرة "إيل-76".
 
وتشير كل الدلائل،  وفقا لصحيفة "فزغلاد" الروسية، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي سيستخدم فيها الرئيس بوتين سيارة الليموزين من صنع روسي في الخارج. وكان بوتين يستخدم سيارته من فئة "كورتيج" في العاصمة الروسية موسكو فقط حتى الآن.
 
وظهرت سيارة "كورتيج" للمرة الأولى في حفل تسليم سدة الرئاسة إلى فلاديمير بوتين في عام 2018 بعد فوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية. وقام بوتين بعد ذلك بزيارات إلى النمسا والصين وبيلاروسيا. وسافر بوتين إلى فيينا وبكين ومينسك بدون سيارته الجديدة.
 
وسيتوجه فلاديمير بوتين إلى العاصمة الفنلندية ليلتقي هناك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 16 يوليو/تموز.
 
وعادت روسيا في الفترة الأخيرة لتنتج السيارات الفخمة لكبار رجال الدولة.
 
وكان المسؤول الإعلامي في الكرملين كشف في عام 2015 أن الرئيس فلاديمير بوتين يعلق أهمية كبيرة على تطوير مشروع "كورتيج" الذي يتضمن إقامة خط تصنيع وتجميع سيارات الليموزين في مدينة موسكو.
 
وتوقفت روسيا عن إنتاج السيارات الخاصة لكبار رجال الدولة بعد أن أوقف مصنع السيارات الذي حمل اسم لينين عمله وتم إغلاقه.
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