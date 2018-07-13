living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيري لترامب.. فضحتنا يارجل!

13
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وجه وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري انتقادا لاذعا لترامب واصفا سلوكه في بداية اجتماع لحلف الناتو بالـ"غريب" والـ"معاكس"، قائلا "إن ترامب يدمر سمعتنا في العالم بشكل مطرد".
 
وجاء التقييم القاسي وغير المعتاد من قبل الدبلوماسي السابق بعد أن صرح ترامب خلال اجتماع إفطار في بروكسل بأنه يعتبر ألمانيا "أسيرة لروسيا" لأنها تحصل على الكثير من طاقتها من البلاد، واستمرت هجماته على حلفاء آخرين لمستويات الإنفاق الدفاعي.
 
ونشر كيري تغريدة على "تويتر" قال فيها: "لم أر رئيسا يقول شيئا غريبا أو غير مجد مثل ترامب ضد الناتو وألمانيا، كان الأمر مخزيا ومدمرا ويطير في وجه المصالح الفعلية للولايات المتحدة الأمريكية".
 
وتساءل كيري في بيانه "لماذا يجعل الرئيس ترامب خصومه من أصدقائنا، ويحول خصومنا الذين كانوا يهاجمون ديمقراطية أمريكا إلى حليفه الثنائي؟".
 
وتأتي مشاركة ترامب في قمة الناتو قبل أيام من موعد انعقاد قمة تجمعه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، وهو اجتماع أشار إليه كيري في بيانه.
 
هذا وربط كيري، وهو عضو ديمقراطي سابق بمجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، بين قمة بروكسل وتصويت مجلس الشيوخ، الثلاثاء، بأغلبية 97 صوتا في اقتراح غير ملزم يدعم الناتو، حيث علق على حديث ترامب في قمة الناتو قائلا "ما كان معروضا في قمة بروكسل لم يكن سلوك قائد قوي ومبدئي وحكيم.. كفى، فهذا ليس جيدا بالنسبة للولايات المتحدة".
 
وليست هذه المرة الأولى التي يوجه فيها الطرفان انتقادات لبعضهما، ففي شهر مايو 2018 غرد ترامب منتقدا كيري قائلا إن جون كيري لم يستوعب أنه أخذ فرصته وأخفق، في إشارة إلى المفاوضات مع إيران.
 
كما قال ترامب حينها "ابق بعيدا عن المفاوضات جون.. فأنت تؤذي بلادك"، واصفا دبلوماسيته مع إيران غير شرعية، مشيرا إلى أنه كان أحد المشاركين في الاتفاق النووي الذي يصفه بالأسوأ على الإطلاق.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout