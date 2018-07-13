بالصور - ترامب ينشر رسالة "لطيفة جداً" من زعيم كوريا الشمالية

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أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً تفاؤله حيال التقارب مع كوريا الشمالية متخذاً الخميس خطوة دبلوماسية غير مسبوقة بنشره رسالة "لطيفة جداً" بعثها اليه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.

واستخدم الزعيم الكوري الشمالي في هذه الرسالة تعابير بينها عملية "مهمة" و"مثمرة" و"ثقة لا تتزعزع" و"تقدّم تاريخي".

وفي هذه الرسالة طلب الزعيم الكوري الشمالي من ترامب "خطوات ملموسة" لتعزيز الثقة المتبادلة، إذ ان ذلك سيسمح برأيه بإجراء لقاء جديد، بعد القمة التاريخية في 12 حزيران في سنغافورة بينه وبين الرئيس الأميركي.

وكتب كيم لترامب "لدي كل الثقة بأن إرادة قوية وجهودا صادقة إضافة الى المقاربة الموحدة التي انتهجناها، أنتم وأنا، بهدف فتح آفاق جديدة بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والولايات المتحدة، ستكون مثمرة".

وأضاف أن "اللقاء الاول معكم سيدي الرئيس والبيان المشترك الذي وقعناه في سنغافورة قبل 24 يوما شكّلا في الواقع بداية عملية مهمة".

وتابع كيم "آمل سيدي الرئيسي بأن يتم تعزيز الثقة الراسخة بكم في العملية المقبلة عبر إجراءات ملموسة. انا واثق بأن التقدم التاريخي في تعزيز العلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والولايات المتحدة سيتيح (عقد) لقاء جديد".

ويأتي نشر هذه الرسالة في وقت شهدت العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة توتراً خلال زيارة أجراها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لبيونغ يانغ، إذ ندد الكوريون الشماليون بـ"طلبات أحادية ومبالغ فيها" من جانب الأميركيين.