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نحو 20 قتيلا في انفجار بمصنع للكيمياويات في الصين

13
JULY
2018
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قتل 19 شخصا وجرح 12 آخرون بانفجار في مصنع للكيمياويات بالصين الليلة الماضية، في حادث جديد من سلسلة الحوادث الصناعية في دولة تعتبر أكبر منتج للكيمياويات بالعالم.
 
وأعلنت حكومة إقليم سيتشوان بجنوب غربي الصين، أنه ليس واضحا حتى الآن سبب الحادث الذي وقع الليلة الماضية في مصنع "يبين هينغدا تكنولوجي" في المنطقة الصناعية الواقعة في جنوب شرقي تشنغدو عاصمة سيتشوان.
 
وقالت وكالة أنباء شينخوا الصينية إن المصابين حالتهم مستقرة وإن تحقيقا بدأ في الحادث.
 
وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية حريقا كبيرا وألسنة لهب ترتفع من المصنع.
 
وبدأت الصين إجراءات لتحسين السلامة في قطاع الصناعة وكثفت عمليات التفتيش العام الماضي، بعد سلسلة من الحوادث في مناجم الفحم ومصانع الكيمياويات.
 
وفي عام 2015 أسفر انفجار وقع في مخزن كيمياويات في مدينة تيانجين الشمالية عن مقتل 165 شخصا. وأسفر انفجار آخر في منشأة للبتروكيمياويات في إقليم شاندونغ العام الماضي عن مقتل 8 وإصابة 9 أشخاص.
 
 
Reuters
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