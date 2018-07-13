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ترامب يشكك في تيريزا ماي

13
JULY
2018
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توجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بطلب محدد إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة عقب خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي وذلك خلال أول زيارة له لبريطانيا.
 
يأتي ذلك بعد ساعات قليلة فقط من تشكيك ترامب في خطط ماي الخاصة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
 
وخارج قصر بلينهايم، قرب أوكسفورد إلى الشمال الغربي من لندن، اصطف ألفا متظاهر على الطريق وأطلقوا صيحات الاستهجان قبل وصولترامب، وذلك في واحد مما يربو على 100 احتجاج تتوقع الشرطة أن يجري تنظيمها خلال زيارته التي تستغرق أربعة أيام.
 
وبعد قمة حلف شمال الأطلسي التي أثار فيها ترامب أزمة لحمل الحلفاء على زيادة إنفاقهم الدفاعي، شكك ترامب في خطط ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، مكررا تصريحات له في وقت سابق هذا الأسبوع وصف فيها بريطانيا بأنها تشهد اضطرابات.
 
وبعد عامين من الخلافات منذ صوت البريطانيون لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، وافقت الحكومة البريطانية يوم الجمعة الماضي على خطة "مؤيدة للأعمال" طرحتها ماي للانسحاب من شأنها أن تبقي بريطانيا في منطقة تجارة حرة للسلع مع الاتحاد وسيتعين على لندن بموجبها أن تتبنى بعض قواعد التكتل.
 
ووصف بعض أنصار الانسحاب الخطة بأنها خيانة، بما في ذلك نواب من حزبها المنقسم على نفسه بشده والذين هددوا بتغيير في القيادة.
 
وقرر أكثر من 50 ألف شخص التظاهر في لندن الجمعة، ويعتزم المحتجون إطلاق بالون كبير فوق البرلمان يمثل ترامب في هيئة طفل رضيع غاضب.
 
وسيجري ترامب وماي محادثات في تشاكرز، مقر الإقامة الريفي الرسمي لرئيسة الوزراء الذي يعود للقرن السادس عشر. وستركز المحادثات على روسيا والشرق الأوسط والتجارة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 
وبعد محادثاته مع ماي سيتوجه ترامب إلى قلعة وندسور لاحتساء الشاي مع الملكة إليزابيث (92 عاما).
 
وعندما يغادر بريطانيا يوم الأحد، بعد زيارة لإسكتلندا حيث يملك منتجعين للغولف، سيتوجه ترامب إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.
 
 
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