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دوي انفجار قرب مطار القاهرة الدولي

13
JULY
2018
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أفادت وكالة رويترز بسماع دوي انفجار في خزان وقود قرب مطار القاهرة المصري.


وأوضحت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية أن الانفجار وقع في خزان وقود قرب منطقة المطار.

 

وذكرت مصادر الوكالة أن السلطات اتخذت قرارا بوقف حركة الملاحة الجوية في المطار مؤقتا، مضيفة أن التحقيق جار لمعرفة ملابسات الحادث.

 

بدورها، أكدت وسائل إعلام مصرية، بينها "المصري اليوم" و"اليوم السابع"، أن انفجارا هز محطة للتزود بالوقود خارج مطار القاهرة مما تسبب في اندلاع حريق هائل بالمنطقة.

 

وفي أول تعليق رسمي مصري قال المهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إنه لم تحدث أي انفجارات داخل أسوار المطار، نافيًا ما تردد "عن سقوط أي طائرات".

 

وأضاف في تصريحات، أن "هناك أصوات انفجارات واندلاع نيران بالقرب من مصنع 81 الحربي، إلا أنها لم تؤثر علي أي من مباني المطار".

 

وفي وقت لاحق أعلن التلفزيون المصري أن الدفاع المدني سيطر على حريق في خزان وقود قرب مطار القاهرة، بينما تحدثت صحيفة "اليوم السابع" عن انفجار وقع خارج المطار.

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