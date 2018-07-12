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بالصور - لقطة "لم ينتبه لها أحد".. إنجلترا سعت لهدف مخادع

12
JULY
2018
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في لقطة لم تظهرها كاميرات المباراة، حاول الإنجليز مباغتة كرواتيا وتسجيل هدف "خفي"، أثناء احتفال اللاعبين الكروات بالهدف "القاتل"، في الوقت الإضافي من مواجهة المنتخبين بنصف نهائي المونديال مساء الأربعاء.
 
وأظهر فيديو التقط عبر هاتف أحد المشجعين من المدرجات، لعب الإنجليز للكرة من نصف الملعب والهجوم للمرمى الكرواتي من دون أي مدافعين، أثناء احتفال لاعبي كرواتيا بهدف ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة 109.
 
ولكن الحكم التركي جنيد شكير لم يعط الإنجليز فرصة استغلال الموقف بهذا الشكل وأمرهم بالعودة لركلة المنتصف، قبل الوصول لمرمى الحارس الكرواتي سوباسيتش.
 
وانتشرت خلال البطولة فكرة اللاعب الذي لا يشارك زملاءه الاحتفال خلال تسجيل الهدف، لأن بقاء لاعب واحد على الأقل على أرض الملعب يمنع الفريق الخصم من استئناف اللعب.
 
وعلى الرغم من أن هذه الحالة ليست واضحة في قوانين كرة القدم، فإن عددا من اللاعبين من البرتغال وإنجلترا حرصوا على تطبيقها في مباريات سابقة، خلافا للاعبي كرواتيا مساء الأربعاء.
 
وعندما وجد لاعبو إنجلترا الكروات جميعهم خارج الملعب محتفلين، ظنوا أن بإمكانهم بدء اللعب وتسجيل التعادل، ولكن الحكم التركي رفض ذلك واعتبره أمرا غير قانوني.
 
وتأهلت كرواتيا لنهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخها، إثر تغلبها على إنجلترا بنتيجة 2-1، بعد الوقت الإضافي، لتلاقي فرنسا في المباراة النهائية الأحد المقبل.
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