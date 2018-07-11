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رسام شهير يعد قائد المنتخب الإنجليزي بورقة نقدية تحمل صورته

11
JULY
2018
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تعهد رسام بريطاني شهير، برسم كابتن المنتخب الإنجليزي هاري كين على ورقة نقدية في حال تأهل "الأسود الثلاثة إلى نهائي مونديال روسيا، بعد مباراة فاصلة تجمعهم مع كرواتيا، مساء الأربعاء.
وقال غراهام شورت، والذي اعتاد الرسم بإبر بالغة الدقة على الأوراق النقدية، إنه سيرسم كين على ورقة نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية، في حال بلغ المنتخب الإنجليزي المباراة النهائية لكأس العالم 2018.
 
وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، فإن الفنان سيطرح إحدى عشرة ورقة نقدية مزينة برسم الكابتن إذا تحقق الفوز الثمين.
 
ويرسم الفنان فوق الأوراق النقدية من خلال ملء المساحة المتاحة من العملة، وسبق له أن طرح رسوما مماثلة بيعت بعشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية خلال مزادات علنية.
 
وفي حال فاز المنتخب الإنجليزي، سينفق الفنان أوراقه النقدية التي تحتوي صور كين بشكل عادي، إذ سيقصد محلات تجارية ويشتري "سندويشات" أو جرائد، وفق ما صرح به.
 
وإذا وقعت الورقة النقدية في يد شخص ما في بريطانيا، فسيكون بمقدوره حملها إلى معرض فني، لتقديمها لاحقا في مزاد علني.
 
وتعلّق الجماهير الإنجليزية آمالا عريضة على منتخبهم للفوز بلقب البطولة في مونديال روسيا، علما أن الفريق لم يتأهل إلى المباراة النهائية لكأس العالم منذ العام 1966.
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