كأس العالم ٢٠١٨- كرواتيا او الانكليز؟

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التاسعة مساء اليوم بتوقيت بيروت، ينطلق السباق بين الانكليز والكروات على الفوز ببطاقة التأهل لنهائي مونديال روسيا.

فعلى الرغم من ان الانكليز أسسوا كرة القدم ووضعوا قوانينها، إلا ان مسيرة منتخب "الاسود الثلاثة" لم تعرف اكثر من تتويج دولي واحد طوال مسيرتها في كأس العالم 1966 على أرضها وبين جماهيرها.

الكروات تصدروا مجموعتهم في الدور الاول بعدما اكتسحوا الأرجنتين 3-0 والدانمارك بركلات الترجيح في الدور الثاني، ثم روسيا المضيفة بالطريقة عينها في ربع النهائي.

مشجعو المنتخب الإنكليزي يحلمون بالتتويج، وقد أطلقت الجماهير عبارة "It's Coming Home"، على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحفيز لاعبي المنتخب، ويقصد الإنكليز بتلك العبارة "أنها عائدة للمنزل"، اي الى مهدها.

في المقابل، يعتبر المنتخب الكرواتي صعبا مع أفضل خط وسط في البطولة، يشغله ثنائي "الكلاسيكو" لوكا مودريتش وايفان راكيتيتش، فضلاً عن تطلع مودريتش ورفاقه الى تحقيق انجاز يفوق ما حققه جيل 1998 بقيادة دافور سوكر (رئيس الاتحاد الكرواتي الحالي) وزفونيمير بوبان.

العام 2004 في كأس الامم الاوروبية، كان اللقاء الرسمي الوحيد بين المنتخبين في بطولة كبرى، وفازت انكلترا 4-2، وتواجه المنتخبان اجمالاً 7 مرات، حقق الانكليز الفوز 4 مرات، مقابل مرتين لكرواتيا وانتهت أول مواجهة بينهما 1996، بالتعادل السلبي.